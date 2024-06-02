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Семак: «Жалко, что «Балтика» покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем его удивила «Балтика». 2 июня питерцы обыграли калининградцев (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

«Чем меня удивила «Балтика»? В весенней части эта команда всех удивила со знаком плюс. Калининградцы нащупали игру, были хорошие усиления на трансферном рынке. В первой половине сезона «Балтика» брала борьбой, во второй появились другие качества. Жалко, что команда покидает РПЛ. Игнашевич проделал большую работу.

Козлов очень ярко сыграл, молодец. На сборах произвел на меня сильное впечатление. В «Балтике» ему дали шанс, и он играл так же ярко, как у нас на сборах. Даня — молодец, он матереет. Мысль вернуть его в «Зенит»? Я не знаю обстановку между клубами. Думаю, любая команда хотела бы видеть его у себя», — сказал Семак на пресс-конференции.

После поражения от «Зенита» Сергей Игнашевич объявил об уходе с поста главного тренера «Балтики»Команда из Калининграда заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу по итогам сезона-2023/24.

Сергей Игнашевич
Сергей Семак
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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