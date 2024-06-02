Киливерда заявил, что Жирков мог перейти в клуб «Красава»

Скаут словенского «Целе» Станислав Киливерда рассказал, что бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков мог оказаться в кипрском клубе «Красава».

«Я слышал, что Женя Савин [президент ФК «Красава», признанный в России иноагентом] в свое время хотел видеть Жиркова в своей команде. Это было перед тем, как Юрий завязал с футболом. Поэтому он мог оказаться в «Красаве» во Второй лиге. Возможно, Савин это сам себе придумал. Когда мы на Кипре комплектовались, он мне еще в какой-то момент рассказывал, что приедет Башкиров, Могилевец, и будет топ-команда. Возможно, Жирков сказал Жене, что подумает, но сам не хотел обижать его. Он так и не приехал», — цитирует скаута Legalbet.

40-летний Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В разные годы своей карьеры он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Челси», «Зенит», «Динамо», «Химки» и другие.