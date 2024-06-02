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Сегодня, 20:30

Киливерда заявил, что Жирков мог перейти в клуб «Красава»

Алина Савинова
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Скаут словенского «Целе» Станислав Киливерда рассказал, что бывший полузащитник сборной России Юрий Жирков мог оказаться в кипрском клубе «Красава».

«Я слышал, что Женя Савин [президент ФК «Красава», признанный в России иноагентом] в свое время хотел видеть Жиркова в своей команде. Это было перед тем, как Юрий завязал с футболом. Поэтому он мог оказаться в «Красаве» во Второй лиге. Возможно, Савин это сам себе придумал. Когда мы на Кипре комплектовались, он мне еще в какой-то момент рассказывал, что приедет Башкиров, Могилевец, и будет топ-команда. Возможно, Жирков сказал Жене, что подумает, но сам не хотел обижать его. Он так и не приехал», — цитирует скаута Legalbet.

40-летний Жирков является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В разные годы своей карьеры он выступал за такие команды, как ЦСКА, «Челси», «Зенит», «Динамо», «Химки» и другие.

Источник: Legalbet
Юрий Жирков
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

 21
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Джон Кордоба

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 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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