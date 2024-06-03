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Смородская: «Семак — лучший тренер в России»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Зенита» в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Заслужил ли «Зенит» 3 трофея в этом сезоне — вопрос праздный, он их выиграл. Молодцы, поздравляю. Но это не значит, что команде надо почивать на лаврах. Надо совершенствоваться, улучшаться, искать новые подходы к футбольной игре. Но Семак — лучший тренер в России, никого сильнее него нет», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-semak-luchshij-trener-v-rossii/
Сергей Семак
ФК Зенит
Ольга Смородская
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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