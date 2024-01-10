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Сегодня, 16:09

Источник: «Химки» намерены выкупить трансферы арендованных футболистов ЦСКА и «Локомотива»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Химки» намерены выкупить трансферы двух футболистов, выступающих за подмосковный клуб на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, речь идет о форварде ЦСКА Владиславе Яковлеве и полузащитнике «Локомотива» Илье Берковском.

В этои сезоне 21-летний Яковлев сыграл за «Химки» 8 матчей в Мелбет-Первой лиге и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро. 23-летний Берковский в 16 играх за подмосковную команду забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Рыночная стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оставляет 300 тысяч евро.

«Химки» после 20 туров идут на втором месте в первой лиге, набрав 36 очков.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
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