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Сегодня, 15:55

Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай

Ана Горшкова
Корреспондент
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Павел Мамаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев устроил дебош на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Flydubai, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, Мамаев должен был улететь из Внуково вместе с семьей 10 января в 4:45 утра, но после завершения посадки капитан корабля заявил, что обнаружена техническая неисправность. В итоге всем пассажирам пришлось покинуть борт. Именно в этот бывший футболист заявил, что не покинет эконом-класс, пока ему не отдадут коляску для ребенка.

Сообщается, что Мамаев кричал и ругался матом, а потом ушел с семьей в зал ожидания. Вылет самолета перенесли на 23:30. Предварительно, Мамаевы уехали домой дожидаться своего рейса.

35-летний Мамаев — чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России. В 2023 году он стал победителем реалити-шоу «Выжить в Дубае».

Источник: Mash
Павел Мамаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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