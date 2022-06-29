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Сегодня, 18:45

Источник: футболист, которым интересуется ЦСКА, мог быть соучастником группового изнасилования

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Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар мог быть соучастником группового изнасилования, утверждает Publimetro.

В полицию поступило заявление об изнасиловании от 24-летней девушки. По предварительным данным, она была на вечеринке, где группа молодых людей, воспользовавшись состоянием девушки, которая находилась под воздействием наркотических веществ, отвезли ее в укромное место, где совершили в отношении нее насильственные действия.

По этому делу в качестве подозреваемых проходят 10 человек. В их число попадал игрок сборной Чили Эрик Пульгар.

Ранее появилась информация, что футболист входит в сферу интересов московского ЦСКА.

Контракт Пульгара с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6,5 миллиона евро.

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