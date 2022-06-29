Агент Мантуана прокомментировал переход полузащитника в «Зенит»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, прокомментировал переход футболиста на правах аренды в «Зенит».
В среду, 29 июня, питерский клуб и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Петербуржцы отдали нападающего Юри Алберто и взяли 24-летнего вратаря Ивана и 21-летнего Мантуана.
«Мантуан еще довольно молод, но его преимущество в том, что он умеет быстро адаптироваться, — цитирует «РБ Спорт» Гарсию. — Можете не сомневаться, Густаво точно подарит немало радости болельщикам «Зенита».
Соглашение о двусторонней аренде вступит в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.
В прошедшем сезоне Мантуан провел 30 матчей за бразильский клуб, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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