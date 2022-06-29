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Агент Мантуана прокомментировал переход полузащитника в «Зенит»

Алексей Еремин
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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника Густаво Мантуана, прокомментировал переход футболиста на правах аренды в «Зенит».

В среду, 29 июня, питерский клуб и «Коринтианс» достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Петербуржцы отдали нападающего Юри Алберто и взяли 24-летнего вратаря Ивана и 21-летнего Мантуана.

«Мантуан еще довольно молод, но его преимущество в том, что он умеет быстро адаптироваться, — цитирует «РБ Спорт» Гарсию. — Можете не сомневаться, Густаво точно подарит немало радости болельщикам «Зенита».

Соглашение о двусторонней аренде вступит в силу с середины июля, когда Иван и Мантуан прибудут из Бразилии в Санкт-Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

В прошедшем сезоне Мантуан провел 30 матчей за бразильский клуб, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mantuana-gustavo-molod-no-podarit-nemalo-radosti-bolel-shhikam-zenita/
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