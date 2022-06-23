ЦСКА интересуется полузащитником «Фиорентины» Пульгаром

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару, сообщает Redgol.

По информации источника, армейцы в ближайшее время сделают предложение флорентийскому клубу по трансферу 28-летнего чилийца.

Отмечается, что полузащитник заинтересован в переходе в стан красно-синих, так как не имеет постоянной игровой практики в «Фиорентине».

31 января 2022 года «фиалки» отдали Пульгара в аренду «Галатасараю», где он сыграл 11 матчей в турецкой суперлиге и не отметился результативными действиями. Также на его счету в прошедшем сезоне 1 результативная передача в шести матчах итальянской серии А.