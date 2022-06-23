Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 08:15

ЦСКА интересуется полузащитником «Фиорентины» Пульгаром

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрик Пульгар.
Фото ФК «Галатасарай»

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Эрику Пульгару, сообщает Redgol.

По информации источника, армейцы в ближайшее время сделают предложение флорентийскому клубу по трансферу 28-летнего чилийца.

Отмечается, что полузащитник заинтересован в переходе в стан красно-синих, так как не имеет постоянной игровой практики в «Фиорентине».

31 января 2022 года «фиалки» отдали Пульгара в аренду «Галатасараю», где он сыграл 11 матчей в турецкой суперлиге и не отметился результативными действиями. Также на его счету в прошедшем сезоне 1 результативная передача в шести матчах итальянской серии А.

Контракт Пульгара с «Фиорентиной» рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 6,5 миллиона евро.

Источник: https://redgol.cl/internacional/Mercado-de-fichajes--Erick-Pulgar-saldra-de-Fiorentina-con-rumbo-al-CSKA-de-Moscu-20220622-0151.html
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Фиорентина
ФК ЦСКА (Москва)
серия А
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гимнастика для глаз: упражнения для улучшения зрения
За непреднамеренное убийство Марадоны восемь медиков предстанут перед судом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Зиньковский в «Спартаке», «Зенит» теряет Алберто, «Фиорентина» берет конкурента для Кокорина из «Реала»
Тарпищев: «Если бы «Спартак» не поехал на Суперкубок, это было бы как минимум некрасиво»
Йоканович провел первую тренировку на посту главного тренера «Динамо»
Тренерский штаб Йокановича в «Динамо» пополнили специалисты из Сербии и Испании
Стало известно время начала матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком»
Текбол с чемпионами: баттл «СЭ» vs «Зенит»
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Сигурдссон намерен воспользоваться разрешением ФИФА и приостановить контракт с ЦСКА
Дивеев прокомментировал назначение Федотова на пост главного тренера ЦСКА
ЦСКА проведет товарищеский матч с «Велесом»
Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА. Он уйдет, только если клуб захочет его продать»
Федотов: «Карраскаль — игрок середины поля. Он может и в опорной зоне сыграть»
Федотов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Терехову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-игрок «Зенита» Хави Гарсия объявил о завершении карьеры
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости