Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

11 марта, 12:05

Дюков — о диалоге с УЕФА: «В данный момент вряд ли стоит ждать положительных изменений»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент РФС Александр Дюков
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что санкционное давление в спорте и экономике усиливается.

— Вы продолжаете диалог с УЕФА по вопросу двойных стандартов из-за ситуации с Израилем?

— Санкционное давление и в спорте, и в экономике усиливается. Наверное, в данный момент вряд ли стоит ждать положительных изменений. Но все меняется достаточно быстро. Через какое-то время изменения возможны.

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В последнем розыгрыше еврокубков с участием российских клубов «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22, где должен был сыграть против «Лейпцига», но матчи были отменены из-за отстранения.

В сентябре 2023 года президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные вернутся к соревнованиям только после окончания СВО.

Александр Дюков. «Негативно относимся к истории Промеса. Но есть скепсис к судебным органам Нидерландов». Интервью Дюкова
Александр Дюков
УЕФА
5
2
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Стали известны пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков заявил, что МОК не допустит на Олимпиаду спортсменов, которые поддержали СВО
Тарасова о критериях МОК: «Я бы не поехала на Олимпиаду! Я что, сумасшедшая?»
В Госдуме РФ заявили, что допуск россиян на Олимпийские игры носит политический характер
Роднина считает, что решение об участии россиян на Олимпиаде будет коллегиальным
МОК определится с реализацией критериев допуска россиян на следующей неделе
МОК не изменит критерии допуска россиян до Олимпиады в Париже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Исполком РФС не будет рассматривать вопрос введения налога на легионеров на ближайших заседаниях

Личка — о матче с «Ахматом»: «Динамо» не играло хорошо, у нас не шла игра»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости