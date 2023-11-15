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Сегодня, 12:21

Защитник «Зенита» Родригао заявил о готовности получить российский паспорт

Виктория Кравченко
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Родригао.
Фото ФК «Зенит»

Бразильский защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о возможном получении паспорта гражданина РФ. Он выступает в России с лета 2021 года.

«Никогда не думал о российском паспорте, потому что предложение мне так и не поступило. Если получу такое предложение, то смогу думать, что Россия меня приняла. Мне нравится здесь. Если бы поступило предложение получить российский паспорт, я бы согласился», — цитирует Родригао Sport24.

В этом сезоне 28-летний футболист провел за «Зенит» 8 матчей. Его контракт с клубом рассчитае до лета 2025 года.

После 15 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице.

Источник: https://sport24.ru/football/news-596116-zashchitnik-zenita-rodrigao-gotov-poluchit-rossiyskiy-pasport-smogu-dumat-chto-rossiya-menya-prinyala
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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 - : -
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