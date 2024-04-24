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Сегодня, 19:34

Игорь Колыванов: «Динамо» всем доказало, что будет до конца бороться за медали»

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Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру бело-голубых в последних матчах.

«Пока у «Динамо» есть все, чтобы закрепиться на третьем месте, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова. — К тому же конкуренты ЦСКА и «Спартак» играют между собой. Понятно, что после побед «Динамо» хорошо себя чувствует. Бело-голубые всем доказали, что будут до конца бороться за медали».

В среду в матче 21-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Оренбург» со счетом 2:1 и закрепилось на третьем месте. Отрыв от ближайшего преследователя «Спартака» составляет 6 очков, но у красно-белых матч с ЦСКА в запасе.

«Кто из конкурентов может заставить «Динамо» понервничать в концовке чемпионата? Все команды: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Впереди у «Динамо» непростой график. Нужно постараться хорошо сыграть в последних турах», — подчеркнул Колыванов.

В следующем матче «Динамо» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Игорь Колыванов
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 5 4 44-20 50
2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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30 тур
24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 - : -
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 - : -
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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