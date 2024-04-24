Игорь Колыванов: «Динамо» всем доказало, что будет до конца бороться за медали»

Бывший футболист «Динамо» Игорь Колыванов оценил игру бело-голубых в последних матчах.

«Пока у «Динамо» есть все, чтобы закрепиться на третьем месте, — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова. — К тому же конкуренты ЦСКА и «Спартак» играют между собой. Понятно, что после побед «Динамо» хорошо себя чувствует. Бело-голубые всем доказали, что будут до конца бороться за медали».

В среду в матче 21-го тура РПЛ «Динамо» обыграло «Оренбург» со счетом 2:1 и закрепилось на третьем месте. Отрыв от ближайшего преследователя «Спартака» составляет 6 очков, но у красно-белых матч с ЦСКА в запасе.

«Кто из конкурентов может заставить «Динамо» понервничать в концовке чемпионата? Все команды: «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Впереди у «Динамо» непростой график. Нужно постараться хорошо сыграть в последних турах», — подчеркнул Колыванов.

В следующем матче «Динамо» примет «Зенит» в рамках 26-го тура РПЛ.