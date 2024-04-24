«Пари НН» — «Локомотив»: Калинский второй раз забил с пенальти и удвоил преимущество хозяев

«Пари НН» удвоил преимущество в счете в матче против «Локомотива» в 21-м туре РПЛ — 2:0

На 57-й минуте за нижегородцев с пенальти отличился Николай Калинский. Полузащитник оформил дубль, ранее он отличился с «точки» на 35-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».