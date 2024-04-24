Футболист «Рубина» Йевтич сравнил чемпионаты России и Греции

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, который имеет опыт игры в афинском АЕКе, сравнил чемпионаты России и Греции.

«Думаю, лучший уровень все-таки в России, — приводит Metaratings.ru слова Йевтича. — Чемпионат Греции таков, что там есть всего 4-5 топовых команд. Остальное — очень средне. В России же больше качественных клубов, которые могут бороться за что-то. В этом плане я бы сказал, что РПЛ лучше».

Йевтич выступал за АЕК на правах аренды в сезоне-2021/22. В составе греческой команды он провел 19 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами. После завершения сезона 31-летний полузащитник вернулся в расположение «Рубина».