Игнатьев отреагировал на информацию о возможном возвращении продажи пива на стадионах

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на информацию о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«Если мы привлекаем болельщика пивом на стадион, то, наверное, других забот у нас нет, и мы играем в хороший футбол, все у нас идет по плану. Болельщиков привлекать надо не пивом, а сделать, как и было до принятия всех документов, после введения которых на футбол стало ходить меньше людей. И посмотреть потом, как люди будут себя вести без пива. Пиво — это не самая главная проблема, и я не знаю, что от этого изменится. Можно ведь и сейчас пить пиво возле стадиона, напился, потом пришел. В перерыве сходил — еще выпил. Это все популизм», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.