Защитник «Химок» Антич: «Офигел, когда увидел стадионы в России! Вау!»

Сербский защитник «Химок» Никола Антич в комментарии для «СЭ» оценил уровень российского чемпионата.

«В России очень хорошие стадионы, хорошие поля. Но когда мы приехали играть с «Факелом» в Воронеж, там было плохое поле. Если говорить о самих стадионах — вау! Я офигел, когда увидел стадионы в России! Люди приходят болеть за свои команды. Качество футбола? Очень быстрые команды, высокий уровень», — сказал Антич «СЭ».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 24 матчах.