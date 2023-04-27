Пономарев считает, что «Локомотив» не сможет обыграть «Химки»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев дал прогноз на 25-й тур РПЛ.

«Талалаев — хороший тренер. Мне он очень нравится. Грамотно соображает, по футбольному. Игра будет для него сложная. Тяжело будет бороться с атакующими футболистами железнодорожников. Тем более играть будет Пиняев. Он хорошо разыгрывает мяч. Будет все время навешивать на Дзюбу, с которым надо играть на опережение. Думаю, матч закончится со счетом 0:0», — приводит слова Пономарева «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Химки» пройдет 30 апреля. Начало — в 19:00 по мск.