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«Хочу поздравить Сашу с почином». Ребров — о первом голе Кокорина за «Спартак»

17:23
Александр Кокорин. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Instagram
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров в Instagram пожелал нападающему красно-белых Александру Кокорину не останавливаться на одном забитом мяче за команду.

«Спартак» одержал волевую победу над «Химками» в гостевом матче 11-го тура Тинькофф чемпионата России со счетом 3:2. Кокорин забил первый мяч в составе красно-белых, реализовав пенальти.

?Друзья! Приглашаю вас поучаствовать в еще одном интереснейшем аукционе??? ? ?Вчера Саня @kokorin9 забил свой первый мяч за @fcsm_official Еще раз хочу поздравить Сашу с почином, пожелать не останавливаться и радовать нас в каждом следующем матче! ??? Ну а футболку, в которой Александр Кокорин забил свой первый мяч за наш клуб, он, с радостью, передал нашему фонду @bfsvoimiglazami, за что ему огромное спасибо! ?? ? ?Итак, наш сегодняшний лот: игровая футболка @kokorin9 с победного матча #химки — #спартак Стартовая цена: 10.000?, шаг 1000?. Итоги подведем во вторник, 20 октября 20.00 Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд #своимиглазами ? ?P.S. Прошу вас не флудить и не делать необдуманных ставок. Это выглядит некрасиво.

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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