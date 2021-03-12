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«Химки» — «Ростов»: где смотреть матч и во сколько начало

17:00
&quot;Химки&quot; - &quot;Ростов&quot;. Фото ФК "Химки"
&quot;Химки&quot; - &quot;Ростов&quot;. Фото ФК "Химки"

В пятницу, 12 марта, состоится матч 22-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Ростов». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Химки» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Химки» — «Ростов»

Химки — Ростов

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