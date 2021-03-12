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РФС заключил соглашение о развитии футбола в Санкт-Петербурге

16:55
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РФС, Министерство спорта РФ, правительство Санкт-Петербурга и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщается на официальном сайте РФС.

Соглашение учитывает цели общенациональной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». К 2024 году в регионе планируется построить и модернизировать 15 инфраструктурных объектов, в том числе три полноразмерных футбольных манежа и 12 полноразмерных полей.

Также планируется создать условия для появления в Петербурге четырех новых мужских профессиональных команд и женской команды по мини-футболу.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/213252

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