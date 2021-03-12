РФС заключил соглашение о развитии футбола в Санкт-Петербурге
РФС, Министерство спорта РФ, правительство Санкт-Петербурга и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола, сообщается на официальном сайте РФС.
Соглашение учитывает цели общенациональной Стратегии развитии футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт — норма жизни». К 2024 году в регионе планируется построить и модернизировать 15 инфраструктурных объектов, в том числе три полноразмерных футбольных манежа и 12 полноразмерных полей.
Также планируется создать условия для появления в Петербурге четырех новых мужских профессиональных команд и женской команды по мини-футболу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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