«Химки» — «Краснодар»: Кривцов забил шестой гол в ворота красно-черных
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов забил гол в ворота «Химок» в матче 21-го тура РПЛ — 6:0.
Хавбек отличился на 86-й минуте матча, забив с передачи Сергея Волкова.
«Химки» принимают «Краснодар» на домашней «Арене Химки». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.
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|
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|
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|
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|
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|1 : 1
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|0 : 6
|2.04
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|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
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|
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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Спартак
|8
|
|
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|И
|К
|Ж
|
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Локомотив
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|1
|1
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Торпедо М
|8
|1
|4
|
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|19
|1
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