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Экс-врач «Спартака» Зоткин рассказал о причинах травмы Промеса

Алина Савинова
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Бывший главный врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал информацию о травме форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Тут не все так просто. Все зависит от тех нагрузок, что он делал и как он перегружал. Все зависит от тренера и от врача. И пропуски сборов зимой, летом — не имеют значения. Пошла перегрузка мышц, он ускорялся еще может грунт был вязким, тяжелым там, где они играли. Они же до этого на выезде играли, в том числе на искусственных полях. Контроль врачей за мышцами должен был быть. Я считаю, что это не очень хорошо. То, что на это на две-три недели — это однозначно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Зоткина.

В матче 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) голландский футболист вышел на поле во втором тайме и был заменен спустя пять минут из-за повреждения.

В воскресенье, 2 апреля, «СЭ» стало известно о том, что Промес получил травму икроножной мышцы и пропустит не менее двух-трех недель.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eks-vrach-spartaka-rasskazal-o-prichinakh-travmy-promesa
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
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 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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