Экс-врач «Спартака» Зоткин рассказал о причинах травмы Промеса

Бывший главный врач «Спартака» Владимир Зоткин прокомментировал информацию о травме форварда красно-белых Квинси Промеса.

«Тут не все так просто. Все зависит от тех нагрузок, что он делал и как он перегружал. Все зависит от тренера и от врача. И пропуски сборов зимой, летом — не имеют значения. Пошла перегрузка мышц, он ускорялся еще может грунт был вязким, тяжелым там, где они играли. Они же до этого на выезде играли, в том числе на искусственных полях. Контроль врачей за мышцами должен был быть. Я считаю, что это не очень хорошо. То, что на это на две-три недели — это однозначно», — приводит «Спорт День за Днем» слова Зоткина.

В матче 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» (0:0) голландский футболист вышел на поле во втором тайме и был заменен спустя пять минут из-за повреждения.

В воскресенье, 2 апреля, «СЭ» стало известно о том, что Промес получил травму икроножной мышцы и пропустит не менее двух-трех недель.