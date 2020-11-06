Гришин считает, что у «Зенита» больше шансов в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Встреча пройдет в Петербурге 8 ноября, в 19.00 мск.

— У «Зенита» есть большой плюс, потому что они играли раньше «Краснодара» на 2 часа, — сказал Гришин «СЭ». — Во-вторых, «Зенит» играл дома, и сейчас ему никуда лететь не надо, а у «Краснодара» два перелета из Севильи в Краснодар, затем из Краснодара в Петербург. Вот эти два перелета могут не очень хорошо повлиять на физическое состояние команды «Краснодар».

Остаются у «Краснодара» и большие проблемы с составом. Мы уже привыкли, что много игроков выпало из основного состава, они используют дублеров, молодых футболистов. Но если посмотреть, то у «Зенита» тоже самое: Малком не играет, Азмун с травмой, тоже ослаблена линия атаки. С другой стороны, у «Зенита» есть хорошие футболисты, которые сейчас неплохо играют, например, Ерохин, который забивает в каждой игре, то в чемпионате, то в Лиге чемпионов. Это и молодой Мостовой, который может заменить Азмуна. Поэтому, наверное, все-таки больше шансов у «Зенита» и свое поле, и более уверенный качественный состав именно командных игроков. (Анастасия Пастернак)