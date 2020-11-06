Гришин считает, что у «Зенита» больше шансов в матче с «Краснодаром»
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 14-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Краснодар». Встреча пройдет в Петербурге 8 ноября, в 19.00 мск.
— У «Зенита» есть большой плюс, потому что они играли раньше «Краснодара» на 2 часа, — сказал Гришин «СЭ». — Во-вторых, «Зенит» играл дома, и сейчас ему никуда лететь не надо, а у «Краснодара» два перелета из Севильи в Краснодар, затем из Краснодара в Петербург. Вот эти два перелета могут не очень хорошо повлиять на физическое состояние команды «Краснодар».
Остаются у «Краснодара» и большие проблемы с составом. Мы уже привыкли, что много игроков выпало из основного состава, они используют дублеров, молодых футболистов. Но если посмотреть, то у «Зенита» тоже самое: Малком не играет, Азмун с травмой, тоже ослаблена линия атаки. С другой стороны, у «Зенита» есть хорошие футболисты, которые сейчас неплохо играют, например, Ерохин, который забивает в каждой игре, то в чемпионате, то в Лиге чемпионов. Это и молодой Мостовой, который может заменить Азмуна. Поэтому, наверное, все-таки больше шансов у «Зенита» и свое поле, и более уверенный качественный состав именно командных игроков. (Анастасия Пастернак)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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