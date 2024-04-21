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Грицаенко: «Ничья «Рубина» и «Локомотива» — закономерный результат»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

— Если брать всю игру, то, наверное, да, закономерный результат, — приводит слова Грицаенко Metaratings.ru. — Хотя у нас были хорошие моменты, могли забивать еще в первом тайме и увеличивать счет. Но и у соперника, нужно признать, моменты были довольно опасные. Пропустили глупый гол, немного не разобрались, не услышали друг друга. Но как я уже сказал 1:1 — результат закономерный.

— Момент с удалением Ашурматова. Что там было?

— Честно говоря, не видел, что произошло. Но слышал и читал, что решение спорное.

— Рашид Рахимов из-за дисквалификации сегодня не рулил командрй с бровки. Насколько это сказалось на игре?

— Он донес до нас все еще перед игрой. Все, что было нужно, он нам объяснил еще на теории и предыгровой тренировке.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков в 24 матчах. «Рубин» идет девятым с 33 очками.

Источник: https://metaratings.ru/news/aleksei-gricaenko-nichya-rubina-i-lokomotiva-zakonomernyi-rezultat-355462/
Алексей Грицаенко
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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2
 Краснодар 24 13 7 4 38-23 46
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 Локомотив 24 9 11 4 39-32 38
5
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
6
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 24 9 6 9 21-30 33
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
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 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
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 Балтика 24 6 5 13 23-28 23
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 Урал 23 6 5 12 22-36 23
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