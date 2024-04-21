Сиваков: «Едем на матч с «Зенитом» за тремя очками»

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Зенита».

«Что должно произойти, чтобы «Оренбург» обыграл «Зенит»? «Оренбург» должен забить на один гол больше «Зенита». Мы верим в свои силы. Нам нужны очки, мы едем в Петербург за тремя очками. А там игра покажет, что из этого получится», — приводит слова Сивакова «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Оренбург» пройдет в Петербурге 21 апреля и начнется в 16:15 мск. В первом круге оренбуржцы на своем поле одержали победу со счетом 3:1.