Гончаренко считает, что с ЦСКА было не скучно в этом сезоне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 30-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (6:0). Он также подвел итоги сезона - армейцы заняли четвертое место в чемпионате России.

– Вы успели узнать, как сыграл "Спартак"?

– Да. Мы узнали, находясь на поле.

– Сегодня в матче все получилось, как и задумывалось?

– Сегодня самая главная задача была играть и получать удовольствие от этой игры. Важно, чтобы мы принесли положительные эмоции болельщикам от этой игры. Они это заслужили. У нас средняя статистика достаточно высокая, порядка 20-25 тысяч на каждую игру.

– Что вы сказали в перерыве игрокам?

– Одна из причин – нам нужно учиться лучше контролировать ритм игры. Нужно находить нужный баланс.

– Сегодня это и получилось.

– Да. Во втором тайме мы имели возможность атаковать. сумели продемонстрировать хороший контроль мяча. Но нам стоит отметить "Крылья". Они не играют от обороны. Сами пробуют играть и сопернику позволяют.

– Как оцениваете итоги сезона?

– Он неоднозначный для нас. Было много ярких побед и горьких поражений. В целом, с нами точно не было скучно. Обстоятельно можно говорить спустя какое-то время. Сделаем выводы и постараемся показать лучший результат в следующем году.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр