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Сегодня, 19:48

Силкин назвал неожиданной победу «Динамо» над «Сочи»: «Это говорит о том, что ребята борются до конца»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых в матче 27-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

«После поражения в Кубке России от «Спартака» главной задачей тренерского штаба «Динамо» было привести ребят в чувство. Это у них получилось, футболисты взялись за дело. Тюкавин забил невероятный гол. На такой удар пяткой надо решиться, Костя — молодец! Честно, не ожидал победы. Но это говорит о том, что ребята борются до конца. Чем они хороши, так это тем, что все силы оставляют на поле», — сказал Силкин «СЭ».

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Муми Нгамале (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Троевластие — «Динамо» догоняет «Краснодар» и «Зенит»! Невероятная концовка в Петровском парке

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. На первой строчке располагается «Зенит» (50), опережая бело-голубых по дополнительным показателям и имея один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50).

11 мая команда Марцела Личка сыграет на выезде против «Балтики».

Сергей Силкин
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ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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