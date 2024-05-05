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Сегодня, 20:30

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 6 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» примет «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России в понедельник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на своей сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Железнодорожники занимают 5-е место в таблице чемпионата, в их активе — 41 очко. Команда Валерия Карпина с 40-в баллами идет на 7-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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