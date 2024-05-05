Президент «Родины Медиа» прокомментировал возможное участие клубов РПЛ в МКС

Рэпер и президент «Родины Медиа» Александр T-Killah Тарасов оценил возможное участие клубов РПЛ в Московском кубке селебрити (МКС).

«Как отношусь к тому, что в МКС в этом сезоне, скорее всего, будут выступать клубы из РПЛ? Мне кажется, что любая коллаборация медийных команд с клубами из чемпионата России или других лиг — это, безусловно, положительная история.

Уже есть яркий пример, что такой симбиоз это несомненный плюс, я говорю про Кубок ФНЛ в Турции, который проводился в зимнюю паузу. Было классно увидеть то, на каком уровне сейчас находятся медийные клубы. Профессиональная команда «Родина» играла против «Амкала», «Броуки» встречались с «Енисеем». Все эти игры получились очень интересными", — цитирует T-Killah Legalbet.