Личка о матче с «Сочи»: «Мы хотели побеждать. Гол Тюкавина — просто фантастика»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над «Сочи» (3:2) в 27-м туре РПЛ.

«Мы хотели побеждать, у нас это получилось. Концовка игры была очень нервной. Я уже сказал ребятам в раздевалке большое спасибо за отношение к игре. Было несколько ситуаций, где мы должны были забивать. Гол Тюкавина — это просто фантастика!

После гола Тюкавина началась борьба не с «Сочи», а с самим собой. Мы боялись допустить ошибку. И именно это случилось. Но среагировали быстро, вернулись в игру, забили. Результат отличный, 3 очка. Но ребята заслуживают более спокойных игр. Надо забивать свои моменты», — сказал Личка после игры.

«Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. На втором месте идет «Краснодар» (50 очков), лидирует — «Зенит» (50 очков и один матч в запасе). «Сочи» с 20 очками занимает последнее место в таблице чемпионата.