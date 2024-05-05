Ротенберг после поражения от «Динамо»: «Горжусь тренером и своей командой!»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо» (2:3).

«Горжусь тренером и своей командой! Но к некоторым игрокам есть вопросы», — сказал Ротенберг «СЭ».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).