Гончаренко объяснил обратную замену забившего гола Шкурина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после матча 2-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1) объяснил, что заменил форварда Илью Шкурина, забившего победный гол, по тактическим соображениям. Форвард в первом тайме вышел вместо получившего травму Алана Дзагоева, а в концовке встречи уступил место на поле Яке Бийолу.

— Он очень хорошо поработал, — сказал Гончаренко. — Нам не очень-то хотелось проводить обратную замену, но надо было усилить центр. Поздравляю Шкурина с этим забитым мячом. (Наталья Юрина)