Гол Зе Луиша принес "Спартаку" победу над "Уфой". Красно-белые обошли ЦСКА

"Спартак" в домашнем матче 28-го тура чемпионата России обыграл "Уфу" (1:0).

Единственный мяч на 11-й минуте встречи забил Зе Луиш, который побил свой рекорд результативности.

"Спартак" (46 очков) поднялся с шестого на четвертое место в турнирной таблице, обойдя "Арсенал" и ЦСКА (по 45 очков). "Уфа" (26 очков) занимает 14-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

"Спартак" (Москва) – "Уфа" – 1:0 (1:0)

Гол: Зе Луиш, 11.

"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Ташаев (Мелкадзе, 86), Фернанду, Зобнин, Умяров, Мельгарехо (Глушенков, 80), Зе Луиш (Луиз Адриану, 71).

"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Йокич (Бизяк, 85), Круговой, Карп, Ванек (Вомбергар, 62), Тилль, Игбун, Сысуев (Аликин, 90).

Предупреждения: Зобнин, 39. Игбун, 42. Карп, 45+1. Тилль, 77.

Судьи: Кукуян (Сочи). Усачев (Ростов-на-Дону), Стипиди (Краснодар).

12 мая. Москва. Стадион "Открытие Арена".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр