Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи. (Денис Аль-Юсифи)

Статистика Зе Луиша в чемпионате России:

Сезон Игры Голы 2015/2016 24 8 2016/2017 21 5 2017/2018 16 2 2018/2019 23 9 Итого 84 24

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