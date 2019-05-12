Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.
Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи. (Денис Аль-Юсифи)
Статистика Зе Луиша в чемпионате России:
|
Сезон
|
Игры
|
Голы
|
2015/2016
|
24
|
8
|
2016/2017
|
21
|
5
|
2017/2018
|
16
|
2
|
2018/2019
|
23
|
9
|
Итого
|
84
|
24
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