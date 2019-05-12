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Зе Луиш побил свой рекорд результативности в РПЛ

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В матче 28-го тура чемпионата России "Спартак""Уфа" нападающий москвичей Зе Луиш открыл счет на 11-й минуте встречи. Этот гол стал для него девятым в сезоне и, таким образом, он побил личный рекорд результативности в чемпионате России.

Зе Луиш забил восемь голов в своем первом сезоне-2015/2016 в составе "Спартака". Всего за четыре года форвард провел 84 матча, забил в них 24 гола и отдал 22 голевые передачи. (Денис Аль-Юсифи)

Статистика Зе Луиша в чемпионате России:

Сезон

Игры

Голы

2015/2016

24

8

2016/2017

21

5

2017/2018

16

2

2018/2019

23

9

Итого

84

24
Спартак - Уфа

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