«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов оформил дубль
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отличился во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.
Жемалетдинов оформил дубль в этой встрече.
Полузащитник откликнулся на прострел в штрафную и в одно касание переправил мяч в ворота.
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Сочи – Ахмат
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|
Рубин – Арсенал
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