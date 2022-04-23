«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Жемалетдинов оформил дубль

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов отличился во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он увеличил преимущество хозяев поля — 2:0.

Жемалетдинов оформил дубль в этой встрече.

Полузащитник откликнулся на прострел в штрафную и в одно касание переправил мяч в ворота.