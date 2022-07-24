Галактионов — о матче с «Химками»: «До первого пропущенного мяча игра давалась»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов дал комментарий после матча 2-го тура РПЛ с «Химками» (0:3).

«До первого пропущенного мяча игра давалась. У нас были хорошие моменты. При счете 0:0 могли забить Берковский и Кротов. К сожалению, пропустили гол из ничего, пытались перестроиться, раскрылись, получили ответные атаки. Результат сегодня неудовлетворительный. Надо проанализировать эту игру, сделать выводы и готовиться к домашнему матчу с ЦСКА», — цитирует тренера сайт нижегородцев.

В следующем туре «Химки» 31 июля сыграют на выезде с «Ростовом», а «Нижний Новгород» в этот же день примет ЦСКА.