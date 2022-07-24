«Динамо» — «Торпедо»: Смолов оформил дубль

Нападающий «Динамо» Федор Смолов оформил дубль в матче 2-го тура РПЛ против «Торпедо». Он реализовал пенальти во втором тайме — 4:0.

Отметим, что в первом тайме бело-голубые также выполняли одиннадцатиметровый. Тогда с точки точен был Даниил Фомин.