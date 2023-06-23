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Сегодня, 21:21

Личка: «Динамо» не хочет находиться в середине таблицы»

Личка высказался о задачах «Динамо» на сезон-2023/24
Галина Глазко
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о задачах команды на сезон-2023/24.

«Сейчас нахожусь дома, в Праге, а не в Москве. В воскресенье полечу в Москву, где поговорю с клубом и командой. «Динамо» не хочет находиться в середине таблицы, они хотят быть в пятерке сильнейших. Когда прилечу в Москву, обговорим задачи подробно. Я не был внутри команды в прошлом сезоне, чтобы говорить, почему не получилось. Знаю, что у «Динамо» хорошая команда, которая способна играть в атакующий футбол, и очень технично. Ребята хорошие, молодые, с очень интересным будущим», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

В сезоне-2022/23 «Оренбург» под руководством чешского специалиста занял 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Также Личка вывел клуб из первой лиги в сезоне-2021/22.

Источник: https://metaratings.ru/news/lichka-po-imenam-igroki-dinamo-ochen-silnye-260937/
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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Локомотив – Торпедо
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Спартак

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
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Александр Соболев

Спартак

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