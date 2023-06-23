Ду Кейрос: «Переход в «Зенит» — огромный шаг вперед и большое счастье»

Бразильский полузащитник Ду Кейрос прокомментировал свой переход в «Зенит».

«Я очень счастлив, что в моей жизни наступил новый этап! Меня тепло встретили, на базе созданы потрясающие условия, а Петербург — красивейший город. Думаю, это огромная возможность для меня и моей карьеры — надеюсь, смогу помочь команде завоевать еще больше трофеев, чем есть у нее сейчас! Это огромный шаг вперед. В Бразилии я прошел долгий путь с самых низов и сейчас вижу, что все усилия в жизни вознаграждаются. «Зенит» — это клуб-гранд, клуб-чемпион, и у меня нет слов, чтобы описать, как важно для меня быть здесь. Это большое счастье!» — цитирует пресс-служба клуба Ду Кейроса.

В начале 2023 года клуб из Санкт-Петербурга обменял Юри Алберто в «Коринтианс» на Роберта Ренана и Ду Кейроса. Соглашение 23-летнего бразильца с «Зенитом» рассчитано на пять сезонов.

Ду Кейрос в общей сложности провел за «Коринтианс» 99 матчей, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.