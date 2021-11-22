Главный тренер «Локомотива» рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о лимите на легионеров в российском футболе.

— Российские клубы постоянно проваливаются в еврокубках. У вас есть объяснение, почему?

— Отчасти мы это уже обсудили. Российская лига не входит в число ведущих. Нужно проводить изменения, это сложный процесс. Хотя в России масса талантливых ребят, но, как я уже говорил, они должны получать хорошее футбольное образование. Надо смотреть на примеры топ-чемпионатов. Скажем, хорошенько поразмышлять, что дает лимит на легионеров. Если, скажем, в команде будет 12 или 15 иностранцев, а еще 6, 8 или 10 россиян, то конкуренция между ними повысится, пробиваться в РПЛ будут только лучшие.

Сейчас часть состава формируется не по игровым признакам, а из-за соответствия правилам. А приезд сильных иностранцев здорово помогает развиваться молодежи, которая в тренировочном процессе получает отличный опыт, учится у мастеров. Понятно, чего хотели добиться введением лимита — появления большого числа российских футболистов. Но эффект от этого пропадает, если эти игроки выходят на поле не по спортивным причинам.

Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь