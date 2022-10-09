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9 октября, 23:05

Сторожук — о поражении от «Ростова»: «Судья очень профессионально сработал»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук раскритиковал судейство после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Не знаю, как назвать... Судья очень профессионально сработал. За одну минуту центральную ось посадил на желтые карточки.

Но нельзя так ошибаться. Пенальти — необязательный.

Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Все старались, бились, играли в футбол вдесятером, даже могли и сравнять», — приводит слова тренера пресс-служба «быков».

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. «Краснодар» располагается на пятой позиции с 21 очком после 12 игр.

Источник: https://www.fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=142655
ФК Краснодар
ФК Ростов
Александр Сторожук
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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