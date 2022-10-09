Сторожук — о поражении от «Ростова»: «Судья очень профессионально сработал»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук раскритиковал судейство после завершения матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Не знаю, как назвать... Судья очень профессионально сработал. За одну минуту центральную ось посадил на желтые карточки.

Но нельзя так ошибаться. Пенальти — необязательный.

Претензий к футболистам своей команды вообще нет. Сражались, играли. Все старались, бились, играли в футбол вдесятером, даже могли и сравнять», — приводит слова тренера пресс-служба «быков».

«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков в 12 матчах. «Краснодар» располагается на пятой позиции с 21 очком после 12 игр.