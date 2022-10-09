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9 октября, 22:34

Карпин — о победе над «Краснодаром: «Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

— За счет чего все-таки удалось переломить такой тяжелый матч?

— За счет труда, за счет характера, за счет того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, все вместе.

— Каково это: начинать игру фактически с 0:1, учитывая, что мяч разыгрывали?

— Я могу у вас спросить — каково?

— Ну, это как-то повлияло на ваш план? Я же вашего плана не знаю на игру.

— Какой бы план ни был, это не может не повлиять.

— Как потом команда из этого выходила? Потребовался перерыв, какой-то жесткий разговор в перерыве?

— Нет, жесткого разговора как раз не было. Первый гол вообще несчастный случай, потом были у нас моменты. Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовем их так. Одну из них пропустили и она завершилась голом, а все остальное по игре. Если смотреть на игру, то все было достаточно неплохо. Так что никакого жесткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот сказал, что забыли счет на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить и все.

— Сегодня Глебов, показалось, играл чуть выше, чем он обычно это делает. Редко отходил на одну линию с центральными защитниками. Такое задание у него было?

— Да нет, также. Просто не опускался, наоборот, не опускался ниже. Не нужно было опускаться к центральному защитнику.

— Вы сказали, что первое поражение от «Зенита» особо на команду психологически не повлияло. Все-таки вы ожидали какой-то реакции сегодня на это поражение?

— Да, нет, вообще не повлияло ни в какую сторону. Ни в плюс, ни в минус, по-моему. Проиграли и все. Ну, можно же когда-то проиграть. Поэтому спокойно восприняли. Понятно, что обидно, не хотелось бы, естественно, проигрывать, но когда-то это должно было случиться. Случилось это в Питере. Не знаю, вспомните вы навскидку, когда «Зенит» проигрывал последний раз у себя дома или там вничью даже играл? Что здесь такого. Ну, случилось и случилось. Достойно выглядели, поэтому никаких упаднических настроений после этого не было. Дальше готовились, продолжали готовиться к «Краснодару» и все. Что можно вообще ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами, что можно предъявить нашим футболистам? Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все.

Источник: https://fc-rostov.ru/ru/news/2262
Валерий Карпин
ФК Краснодар
ФК Ростов
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