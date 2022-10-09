Карпин — о победе над «Краснодаром: «Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).
— За счет чего все-таки удалось переломить такой тяжелый матч?
— За счет труда, за счет характера, за счет того, что руки не опустили. Вот это все составляющие этой победы, все вместе.
— Каково это: начинать игру фактически с 0:1, учитывая, что мяч разыгрывали?
— Я могу у вас спросить — каково?
— Ну, это как-то повлияло на ваш план? Я же вашего плана не знаю на игру.
— Какой бы план ни был, это не может не повлиять.
— Как потом команда из этого выходила? Потребовался перерыв, какой-то жесткий разговор в перерыве?
— Нет, жесткого разговора как раз не было. Первый гол вообще несчастный случай, потом были у нас моменты. Да, пропускали быстрые атаки и контратаки, назовем их так. Одну из них пропустили и она завершилась голом, а все остальное по игре. Если смотреть на игру, то все было достаточно неплохо. Так что никакого жесткого разговора в перерыве как раз не было. Наоборот сказал, что забыли счет на табло. Продолжаем играть как играли. Надо забить и все.
— Сегодня Глебов, показалось, играл чуть выше, чем он обычно это делает. Редко отходил на одну линию с центральными защитниками. Такое задание у него было?
— Да нет, также. Просто не опускался, наоборот, не опускался ниже. Не нужно было опускаться к центральному защитнику.
— Вы сказали, что первое поражение от «Зенита» особо на команду психологически не повлияло. Все-таки вы ожидали какой-то реакции сегодня на это поражение?
— Да, нет, вообще не повлияло ни в какую сторону. Ни в плюс, ни в минус, по-моему. Проиграли и все. Ну, можно же когда-то проиграть. Поэтому спокойно восприняли. Понятно, что обидно, не хотелось бы, естественно, проигрывать, но когда-то это должно было случиться. Случилось это в Питере. Не знаю, вспомните вы навскидку, когда «Зенит» проигрывал последний раз у себя дома или там вничью даже играл? Что здесь такого. Ну, случилось и случилось. Достойно выглядели, поэтому никаких упаднических настроений после этого не было. Дальше готовились, продолжали готовиться к «Краснодару» и все. Что можно вообще ребятам предъявить, учитывая все наши обстоятельства, начиная от отъезда легионеров, присутствия 8 тысяч на стадионе, с нашими переездами, что можно предъявить нашим футболистам? Только поблагодарить, поздравить и назвать мужиками — вот и все.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1