Главный тренер «Динамо» высказался о судействе в матче с «Химками»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).
— Сегодня было несколько эпизодов, в которых игроки требовали пенальти. У вас есть претензии к арбитрам по этим эпизодам?
— Я не видел этих моментов, поэтому не могу оценить их. На данный момент не могу сказать, были ли там пенальти. Я также не получил картинку от наших видеоаналитиков, поэтому не могу прокомментировать эти эпизоды.
(Владимир Пушкарев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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