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Главный тренер «Динамо» высказался о судействе в матче с «Химками»

22:00
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итоги матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России против «Химок» (0:1).

— Сегодня было несколько эпизодов, в которых игроки требовали пенальти. У вас есть претензии к арбитрам по этим эпизодам?

— Я не видел этих моментов, поэтому не могу оценить их. На данный момент не могу сказать, были ли там пенальти. Я также не получил картинку от наших видеоаналитиков, поэтому не могу прокомментировать эти эпизоды.

(Владимир Пушкарев)

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