Федотов: «Делегат сказал, что матч состоится сегодня»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном переносе матча против «Ростова» в 17-м туре РПЛ.

«Делегат сказал, что матч состоится сегодня. Играем пока без переноса», — сказал Федотов «СЭ».

Матч армейцев и ростовчан начнется в 14.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА — «Ростов»: что происходит на стадионе перед матчем в снегопад