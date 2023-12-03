Федотов: «Делегат сказал, что матч состоится сегодня»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о возможном переносе матча против «Ростова» в 17-м туре РПЛ.
«Делегат сказал, что матч состоится сегодня. Играем пока без переноса», — сказал Федотов «СЭ».
Матч армейцев и ростовчан начнется в 14.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
ЦСКА — «Ростов»: что происходит на стадионе перед матчем в снегопад
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|
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|
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|7
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|28
|
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|
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|3
|4
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|13
|
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|Ахмат
|16
|3
|4
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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