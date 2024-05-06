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Сегодня, 21:46

Мостовой — о результатах «Зенита»: «Сейчас все матчи тяжелые. Нужно разобраться»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос об игровом кризисе команды после ничьей в матче 27-го тура чемпионата России с «Факелом» (1:1).

Сине-бело-голубые не могут победить в РПЛ на протяжении трех матчей кряду.

— Есть ли игровой кризис, усталость?

— Много матчей у нас, каждые три дня. Но думаю не в этом проблема. Только в нас сейчас у нас целая неделя будет. Нужно разобраться. Сейчас надо будет показать все качества, которые у нас есть, чемпионские, так сказать. До этого получалось становиться чемпионами заранее. А тут что-то новое. Поэтому проверим свои силы.

— Какая из трех игр в РПЛ самая тяжелая?

— Слушайте, три матча, у нас одно очко (отрыва, — прим. «СЭ»). Как у нас сейчас происходят матчи, для нас все они тяжелые. В весеннем отрезке выиграли больше чем в два мяча только «Урал». Поэтому все матчи тяжелые сейчас, — сказал Мостовой.

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На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко.

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Иву заявил, что Сперцян готов к большому европейскому клубу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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