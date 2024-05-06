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Сегодня, 21:41

Мостовой — о ничьей с «Факелом»: «Случай, по-другому не могу назвать»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой подвел итоги матча против «Факела» (1:1) в 27-м туре РПЛ.

— Что не получилось сегодня в этой игре?

— Не получилось забить второй, не получилось, к сожалению, не пропустить.

— Вы сильно расстроены этому результату? Были близки к победе.

— Нет, не расстроены. Что за вопросы?

— Во втором тайме команда немного играла с акцентом на оборону. Может быть, стоило больше контролировать мяч, не отдавать инициативу «Факелу»?

— Да не сказал бы, что прям сильно перестроились от обороны. Просто «Факел» большими силами пошел в атаку, появилось больше зон. У нас было много моментов, чтобы забить второй мяч и спокойно довести матч до победы. Но, к сожалению, произошел такой случай. По-другому не могу назвать, — сказал Мостовой.

«Зенит» прервал серию из двух поражений в чемпионате. Команда Сергея Семака оторвалась на одно очко в качестве лидера турнирной таблицы — 51. Второе место занимает «Краснодар» (50), третье — «Динамо» (50). «Факел» с 28 очками — на 14-й строчке.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 3 : 2
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 0 : 0
6.05 15:45
Урал – Балтика
 2 : 1
6.05 18:00
Факел – Зенит
 1 : 1
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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