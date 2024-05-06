ЦСКА — «Рубин»: Чалов забил после выхода на замену

ЦСКА повел в счете в домашнем матче с «Рубином» в 27-м туре РПЛ — 2:1.

Гол на 74-й минуте забил форвард Федор Чалов, который появился на поле в начале второго тайма.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.