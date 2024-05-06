Гол «Рубина» в конце матча с ЦСКА отменили из-за игры рукой Безрукова

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Судья Владислав Безбородов отменил гол полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова на 86-й минуте матча с ЦСКА в 27-м туре РПЛ.

Хавбек казанцев сыграл рукой в штрафной армейцев. Момент произошел при счете 2:1 в пользу ЦСКА.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.