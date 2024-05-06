Голкипер «Зенита» Кержаков: «Не моя прерогатива — оценивать судейство»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью в матче 27-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1).

Игра прошла 6 мая в Воронеже. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

— Как оцениваете результат?

— Отрицательно.

— Когда арбитр пошел смотреть повтор, понимали, что назначат пенальти?

— Примерно понимал: момент передо мной был.

— Как оцените судейство?

— Не моя прерогатива — оценивать судейство. Пускай другие оценивают, — сказал Кержаков.

После 27 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 51 очко. Идущий вторым «Краснодар» отстает от сине-бело-голубых на 1 очко. Тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

11 мая петербургский клуб сыграет дома против ЦСКА.