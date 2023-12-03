Комментатор Генич: делегат и судья одобрили проведение матча ЦСКА — «Ростов»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию о возможном переносе матча ЦСКА — «Ростов» в 17-м туре РПЛ.

«Матч ЦСКА — «Ростов» состоится сегодня: делегат игры и судья одобрили проведение матча согласно расписанию», — сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Матч армейцев и ростовчан начнется в 14.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

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