Иву заявил, что Сперцян готов к большому европейскому клубу

Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву оценил игру полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Уверен, уже сейчас Эдуард готов к любой из топ-5 лиг. Сперцян точно потянет большой клуб хоть сейчас. Думаю, мы увидим его там в течение пары лет. Могли бы уже летом, но я не заметил, чтобы Эдо удручен тем, что не уехал из РПЛ. Он всегда счастлив», — цитирует Иву Sport24.

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар», забил 10 мячей и сделал 7 результативных передач.